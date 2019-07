PD nxjerr shifrat: Ja sa protestues do jenë sot në Tiranë

Ju sugjerojme

“Opozita e Bashkuar” organizon sot protestën e 10-të kombëtare me kauzë largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike e cila do të krijojë kushtet për zgjedhje të parakohshme. Mësohet se kryedemokrati Lulzim Basha ka dhënë porosi të prerë për organizatorët që të shmangen incidentet apo përplasjet me policinë. Basha ka ftuar mbështetësit e opozitës dhe qytetarët e thjeshtë që të marrin pjesë familjarisht në protestën e sotme përpara Kryeministrisë. Burime pranë PD theksojnë se protesta e sotme pritet të jetë ndër më të mëdhatë nga pjesëmarrja.

Shifrat e publikuara nga PD

Kukësi – 4600 protestues

Shkodra – 10 000 protestues

Dibra – 5 500 protestues

Lezha – 7800 protestues

Vlora – 5800 protestues

Fier – 6 500 protestues

Gjirokastra – 2800 protestues

Berati – 3000 qytetarë.

Durrësi – 10 000 protestues,

Elbasani – 8 600 protestues

Korça – 5 600 protestues

Protestat rikthehen pas votimeve të 30 qershorit ku e majta në pushtet ka marrë 61 bashkitë, pas bojkotit të zgjedhjeve nga opozita.