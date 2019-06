PD nxjerr videon: Policia s’i hap rrugën autoambulancës në Shkodër

Ju sugjerojme

Partisë Demokratike ka publikuar videon kur policia nuk i hap rrugën autoambulancës që po transportonte një prej protestuesve të lënduar. Në pamje duket momenti kur autoambulanca i drejtohet pedonales “Kolë Idromene” por ndalohet nga kordoni i forcave të rendit, pasi pak metra më tej ishte mitingu i socialistëve. Në pamje shihen disa efektivë të FNSH të cilët përdorin sprajt përreth autoambulancës.

Deklarata e PD

Pamjet ne video jane fytyra kriminale e Edi Rames.

Banditet me uniforme dhe skafandra te Edi Rames, sulmojne me gaz ambulancen me te lenduar nga gazi. Pamjet e paprecedenta, kur policia sillet si bande dhe nuk i hap rruge ambulances ne urgjence mjekesore, perkundrazi, sulmon me gaz qytetaret rreth saj, jane te denja per regjime diktatoriale.

Sot, Edi Rama ka hyre sot ne Shkoder si pushtues, jo si kryeminister, as si perfaqesues i alternative demokratike!

Partia Demokratike denon me ashpersine me te madhe sjelljen kriminale te banditeve te veshur me uniformen e shtetit! Ata jane sot ne anen e kundert te ligjit! Bashke me Bablokun e tyre te krimit, qe synon te nxise vellavrasje dhe konflikt mes shqiptareve, do te mbajne shume shpejt pergjegjesi para ligjit!

LEXO EDHE:

Etiketa: incidente ne shkoder