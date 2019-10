PDK pranon humbjen: Do kalojmë në opozitë

Ju sugjerojme

Kreu i PDK-së, Kadri Veseli, ka pranuar humbjen dhe ka thënë se do të kalojë në opozitë.

“Kemi punuar shumë që t’i fitojmë këto zgjedhje, por nuk fituam. Qytetarët kanë dhënë verdiktin e tyre dhe ne e pranojmë. PDK-ja do të kalojë në opozitë. Por ne do të vazhdojmë t’i shërbejmë kombit dhe popullit”, ka thënë Veseli.

Ai ka falënderuar anëtarët dhe aktivistët e PDK-së për fushatën.

“Kemi ndarë momente të jashtëzakonshme bashkë. Anëtarëve dhe aktivistëve u them ndjehuni krenar me punën tuaj, se edhe unë ndjehem krenar me ju. Besimi im në ju është i palëkundur”, ka thënë Veseli.

Veseli është larguar pa pranuar pyetje nga gazetarët.

Etiketa: Kadri Veseli