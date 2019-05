Pedagogët-Bashës: Jemi në udhëkryq të paimagjinueshëm

Ju sugjerojme

Partia Demokratike ka prezantuar sot platformën e saj për arsimin, në një tryezë të gjerë me pjesmarrjen e shumë pedagogëve dhe intelektualëve. Pasi u evidentuan problematikat, si ndryshimi i ligjit të lartë, mungesa e fondeve, etj. Basha premtoi se qeveria demokratike do të sjellë një model europian për ti dhënë fund tranzicionit.

Ai tha se ligji i ri i arsimit të lartë nuk do të jetë produkt i PD, por i konsultuar ,me pjesëmarrjen e të gjithë ekspertëve që përfaqësojnë të gjitha rrymat e mendimit. “Ligji, që ne do të bëjmë gati në muajin tonë të parë të qeverisjes, do të përfaqësojë jo vetëm zgjidhjet më konsensuale, por edhe europiane për të ndalur kolapsin ku na ka sjellë lgjii klentelisto-sovjetik që kemi sot”. Pika e dytë, që përmendi Basha është dyfishimi i buxhetit, bibliotekat, laboratorët, përditësimi teknologjik të universiteteve dhe konviktet. Po kështu ai u shpreh se dyfishimi i buxhetit përfshin politikën e pagave konkuruese, të paktën me rajonin.

“Do të trajtohet subvencionimi i plotë i tarifave për studentët që vijnë nga familje me të ardhura nën 640 mijë lekë ne muaj apo subvencionimi i pjesshëm i tarifave universitare i studentëve që vijnë nga familje me të ardhura mbi 640 mijë lekë në muaj”, theksoi ai.

“Gabohen ata që mendojnë se betejën e bëjmë vetëm për rotacion politik. Rotacionin politik do të vijë dhe nuk ka forcë ta ndalë. Për këtë nuk ka asnjë diksutim. Ne nuk po luftojmë për një rotacion politik, që, i përkthyer në dy fjalë, do të thotë: Fund tranzicionit prej 3 dekadash; Standarde europiane në demokraci, në zgjedhje, në shtetin e së drejtës, në ekonomi, në shëndetësi,në arsim, e në veçanti në arsimin universitar”, tha më tej kryedemokrati.

Çfarë thanë pedagogët

Mark Marku: Megjithëse në universitete ekzistojnë kapacitetet më të mëdha profesionale, universiteti ka qenë jashtë përpjekjeve për ta bërë universitetin pjesë të ndikimit në shoqëri. Mendoj se ç’kërkojnë kolegët e mi është të hapet një proce dialogu, të gjenden mënyrat për të bërë ndryshimin, cdo forcë shkon drejt shuarjes nëse nuk bën partneritet me botën universitare. Mund të ketë sukses afatshkutër por do dështojë nëse nuk është në partneritet me botën akademike. Aty ku sintetizohen idetë tona, është që përmes një force që synon ndryshimin, duke ruajtur sferën tonë autonome, mund të krijohet një bashkëpunim stategjik mes një force politike dhe forcave intelektuale të universiteteve.

Ilirjana Kuçana: Para pak muajsh u gjendën në një situatë kur studentët vërshuan rrugëve dhe na dhanë ne një mësim dhe shuplakë qeverisë. Protesta na foli për një sërë problemesh. Kryesori ishte ligji i arsimit të lartë, problem kompentencash dhe që cënon autonominë universitare. Prandaj z. Basha, si kryeministër i ardhshëm i Shqipërisë, sugjerimi im është ndryshimi i kapitullit 12 të këtij ligji. Në Shqipëri pedagogët i kanë pagat 2 herë më të vogla se Kosova për shembull.

Pergjigje Basha: Çështja e kampusit universitar është një çështje e pastër korruptive. Ju e dini fare mirë se territori i caktuar për kampusin universitar është sot pjesë e një loje mafioze me përfshirje të drejtpërdrejtë të të parit të qeverisë, të parit të bashkisë dhe për fat të keq ka shkaktuar edhe një luftë të brendshme në profesorat, luftë klanesh se kush do të ketë të drejtën për të marrë dhe për të tenderuar ndërtimin e kampusit dhe si do të tenderohet ky kampus, sa pjesë e territorit do t’i shkojë kampusit e sa parkimit, çdo ndërtohet mbi parkim, e cili nga oligarkët do ta ndërtojë. Ne nuk do ta lejojmë diçka të tillë të ndodhë. Sot me fuqinë e mobilizimit qytetar, studentor dhe shpresoj edhe të pedagogëve, dhe nesër me fuqinë e ligjit dhe legjitimitetin e votës së qytetarëve do të bëjmë të mundur që jo vetëm ky territor, por çdo terrior universitar të ruhet nga sjellja grabitqare që shikojmë me territoret publike dhe të shërbejë vetëm dhe ekskluzivisht për nevojat universitare.

Valentina Duka: Do tju sugjeroja që deviza e programit tonë duhet të jetë Shqipëria inovatore, “smart nation Albania”. Ju si lider vizionar keni kapacitetet për refrmën e arsimit të lartë. Shqipëria është bërë para një “big bang”-u, para revolucionit të 4 industrial. U takoj shkencave humanitare por prioritare neser duhet të jenë shkencat politeknike, matematika.

Avni Meshi: Arsimi është në udhëkryq të paimagjinueshëm. I është marrë çdo gjë që universtitetit që e bën një universtitet të pavarur. Është mbërritur derisa qeveria guxon e shkarkon rektorët e universiteteve. Duhet të hidhen piketat për zhvillimin e një reforme të vërtetë në mënyrë që programi i qeverisë së ardhshme “Basha” të jetë një program i qartë. Ka një përkeqësim edhe tek arsimi parauniversitar. Na vijnë student më të dobët. Arsimi ta jep goditjen 15-20 vjet më vonë. Nëse s’bëhet kërkim shkencor s’është universitet, është një shkollë e mesme. Kërkohet jo vetëm angazhimi i pedagogëve, por edhe i studentëve. Ka 6 vjet që janë ndërprerë doktoratat. Kush e paguan këtë faturë?

Prof Fedhon Meksi: Falenderoj zotin Basha që pëmendi elementin e rënies së numrit të mjkëve në Shqipëri. Para 20 vitesh ka pasur 1,6 mjek për 1000 banorë, tani ka 1 mjek për 1000 banorë. Hemorragjia e mjekëve s’vjen nga oferta gjermane. Kjo fatkeqësi do të vazhdojë rreth 20 vjet. Ne duhet të përplasim këmbët për këtë fenomen të frikshëm. Ndoshta duhet hapur një tjetër fakultet mjekësie. Ndoshta tek spitali Shefqet Ndroqi them unë. Kudo në botë ka një fakultet mjekësie për 1 milionë banorë. Kështu që duhet hapur një fakultet tjetër. Lidhur me fondet e financimit të universiteteve publike. Në tetor 2018, për vitin 2019, fondet për financimin e arsimit të lartë nuk mjaftojnë dhe nuk ka si të mjaftojnë.

Profesor Sandër Kovaçi: Përmendët dyfishimin e financimit të arsimit të lartë dhe kjo ka të bëjë me emergjencën në arsimin e lartë. Kjo do sjellë pasoja pozitive si dyfishimin e pagës së pedgogëe në një kohë sa më të shkurtër. Në lidhje me Ligjin, ju e keni shfaqur vullnetin për anulimin e ligjit. Jo vetëm kapitulli 12, por ka disa kapituj që krijojnë amulli, për shkak të shartimit të modeleve, që në mënyrë permanente po dëmton jetën universitare. Do sugjeroja që të gjitha pronat që janë nën administrim të universiteteve të regjistrohen si në pronësi të tyre, çka do t’i bëjë ato më të përgjegjshme dhe do t’i mbrojë edhe nga grabitqarët e pronave apo nga bllokada që bën qeveria për zhvillimin e pronës.

Ndriçim Mehmeti: Për 3 vitet e fundit kemi 23 mijë maturantë që janë larguar nga vendi. Këtë vit nga shifrat jozyrtare janë afro 11 mijë maturantë që kanë kërkuar zyrtarisht të marrin më përpara diplomën, që të largohen nga vendi. Duke parë largimet merret me mend se cila është cilësia e atyre që hyjnë në universitet. Kjo na çon që në harkun e 10 viteve të jemi më të dobëtit në rajon sa i përket garës së profesionistëve në tregun e punës. Qeveria e ardhshme të mbajë vullnetin që të vërë para përgjegjësisë përgejgjësitë e kësaj katrahure në arsim.

Prof Elior Vila: Nëse duam të zhvillojmë IT-në, duhet të kemi një staf cilësor. Sot për sot ata që diplomohen në këtë sector joshen nga fusha të tjera që paguajnë 2-3 fish më shumë se universitetet. Prandaj, duhet të aplikohet një politikë joshëse që të diplomuaritnë fushën e IT-së të bëhen pjesë e jetës akademike.

