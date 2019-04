“Për ata që mendojnë se gratë s’duhet të bëjnë seks para martese”

Ju sugjerojme

Analisti Mustafa Nano në emisionin e sotëm “Provokacija” preku sërish disa cene apo mendësi shqiptare, ndër to dhe nderin e femrave që deri vonë është parë tek virgjëria.

Monologu i plotë i Muç Nanos:

Kam ende për të thënë lidhur me armiqtë e mi që, me ç’mora vesh, janë armiq edhe për shumë të tjerë. Ka tipare të tjera të përbashkëta për ta, që janë:

Ata, pasi e dëgjojnë një herë këngën baftjar, baftjar, ti je i paparë, duan ta dëgjojnë për herë të dytë.

Ata thonë ejvallah në vend të faleminderit.

Ata e kritikojnë bashkinë e Tiranës që ka ngushtuar rrugët e makinave, sepse ka krijuar korsi biçikletash.

Ata thonë që dikush nuk mund të jetë gjeni, nëse nuk është njeri i mirë. Dhe nuk u shkon në mendje se nuk ka gjë më a-morale sesa gjenialiteti.

Ata duan ta kritikojnë ministrin e brendshëm, dhe në këtë funksion mbiemrin Lleshaj ia bëjnë leshi!!!!, apo, në një rast tjetër, duan ta shprehin mospajtimin me ndonjë ide të gabuar të Dashamir Shehit, dhe i përmendin atij pijen!!!! Në këtë rastin e dytë, armiku im është edhe, as më pak as më shumë…. Much Nano dora vetë. Mund t’i bëhemi edhe vetes armiq. Ndodh edhe kjo.

Ata, qofshin me opozitën, qofshin me maxhorancën, janë njësoj të gëzuar që opozita ka djegur mandatet.

Ata nuk e dinë se kush është Shtjefën Gjeçovi.

Atyre nuk ua heq njeri nga koka mendimin se ne shqiptarët jemi racë e zgjuar.

Ata, që besojnë se Zotit, që ka krijuar këtë univers të paanë, të përkryer, të jashtëzakonshëm, i cili përbëhet nga miliarda yje, planete, trupa të tjerë qiellorë, ata besojnë pra se këtij Zoti i ikën petlla, nëse pjesëtarët e gjinisë femërore të një soji sisorësh që e quajnë veten njerëz, në një qoshe të vogël të këtij universi që quhet Tokë, e zbulojnë pamjen e tyre apo çiftohen me pjesëtarët e gjinisë tjetër të të njëjtit soj para një momenti të caktuar. Ju ngatërrova, ë?

Po ua them me fjalë fare të varfëra: Ata besojnë se këtë Zot nuk e mban vendi nëse gratë nuk mbulohen apo nëse bëjnë seks para martese.

Ata nuk e kanë mendjen te besimi i tyre (kur janë besimtarë), por te besimi i të tjerëve, me fjalë të tjera nuk e kanë mendjen si të bëhen besimtarë të mirë, por si ta bëjnë gjithë botën të ketë të njëjtin besim me ta.

Ata hedhin pará në dasma; ca prej tyre, madje, i ngjisin lekët në ballë me pështymë dhe vallzojnë napolonin; që të jem i ndershëm me ju, nuk është se thjesht këta janë armiqtë e mij; edhe unë jam armiku i tyre. Duhet ta dinë. Mua më shumë ma shpifin ata që hedhin lekë në dasma sesa pamja e një thithëlope.

Ata kujtojnë se Laskarina Bubulina është emër ilaçi kundër gromësimave apo se Robert Shvartz është ndonjë futbollist i Werder Bremenit.

Ata janë me mendimin se turku nuk ishte pushtues.

Ata u gëzohen dështimeve të 30 viteve të fundit për një arsye të thjeshtë: këto dështime i shohin si alibi për enver hoxhën.

Ata nuk mbajnë mend se cila ka qenë mësuesja e tyre e parë.

Ata ngatërrojnë njeriun që rri vetëm me njeriun e vetmuar.

Për ata, një vajzë e pamartuar është një vajzë e pafat.

Ata janë të sigurtë se në historinë e shqipërisë Myslim Shyri vlen më tepër sesa Edith Durhami.

Ata, kur janë përballë dikujt që flet gegnisht, i kërkojnë këtij të fundit të flasë shqip.

Për ata, i vetmi rob në historinë e shqipërisë me mbiemrin Bogdani e ka emrin Erion, i vetmi me mbiemrin Jubani e ka emrin Eduard, i vetmi me mbiemrin Bumçi e ka emrin Aldo. I vetmi me mbiemrin Moisiu e ka emrin Alfred.

