Për herë të parë në kombëtare, Kamberi: Pse zgjodha Shqipërinë

Florian Kamberi doli në konferencën për shtyp për herë të parë si futbollist i kombëtares shqiptare të futbollit. Lojtari që aktivizohet te Hibernian në Skoci iu përgjigj interesit të gazetarëve, teksa foli rreth zgjedhjes së kombëtares shqiptare mes tre alternativave, krahas Kosovës dhe Zvicrës, si dhe skemës që i përshtatet në fushën e lojës.

“Çunat më kanë pritur shumë mirë dhe seancat stërvitore kanë shkuar vërtetë mirë. Kuptohem mirë me të gjithë dhe më kanë qëndruar pranë e mbajtur afër. Kam pasur kontakte me Shqipërinë, Kosovën dhe Zvicrën, por kuqezinjtë janë treguar më të interesuar dhe e kam pasur të lehtë që të zgjedh ata. Unë e pata sqaruar që në fillim, se pikë së pari dua që të stabilizohem në një klub dhe pastaj do zgjedh.









Pasi kalova një vit te Hibernian, pashë që Shqipëria u interesua më shumë dhe vendosa të zgjedh kuqezinjtë. Jam gati dhe në formë mjaft të mirë. Shpresoj të luaj në këto takime. Me dokumentet merren njerëz të tjerë, unë përgjigjem vetëm në fushë dhe jam në formë. Nuk kam folur akoma me Rejën dhe do ta bëj këtë më vonë, por ai luan me 3-5-2 dhe unë ndihem më mirë me skemën me dy sulmues përpara“, thotë sulmuesi i Hibernian në kampionatin skocez të futbollit.



Disa nga golat e realizuar nga Florian Kamberi në Premier League

Etiketa: Euro 2020