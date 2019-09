Për Sharon Stone mosha është veç numër, 61-vjeçarja pozon me bikini

Ju sugjerojme

Ajo është një nga aktoret më të famshme të Hollywood-it, që pavarësisht moshës, na habit me format e saj elegante. Sharon Stone ka postuar në Instagramin e saj disa foto ku shfaqet me bikini dhe me siguri ua ka bërë për zili të gjitha femrave të moshës së saj.



Disiplina dhe dieta janë sekretet e saj. Përpiqet gjithmonë të ushqehet shëndetshëm, perimet dhe eviton ushqimet e konservuara, edhe pse thotë që e ka shumë të vështirë të heq dorë nga patatet e skuqura.



Para 7 vitesh ajo ka eliminuar alkoolin dhe ndryshimi ka qene i dukshëm. Stone ka 3 fëmijë, të gjithë të adoptuar, Roan Joseph, 18 vjeç, Laird Vonne, 14 dhe Quinn Kelly, 12 vjeç.



