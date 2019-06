Për të mirën e fëmijëve, Ami dhe Ermali kanë një ligj

Ju sugjerojme

Amarda Toska dhe Ermal Mamaqi , një ndër çiftet më të dashura për publikun, duket se kanë bërë një pakt përsa i takon rritjes së dy fëmijëve të tyre, Joelit dhe Sias. E ftuar këtë të diel në programin “E Diell”, Amarda ka treguar se asnjëherë nuk debaton me Ermalin në sy të fëmijëve.

“Çdo çift ka bashkëbisedimet e veta, ndoshta me pak tension, por përpara fëmijëve këtë e kemi ligj; kur ndonjërin e merr vrulli dhe fillon dhe flet pak me tonalitet ndryshe, ia bëjmë me shenjë njëri-tjetrit që janë fëmijët prezent”-ka treguar Amarda.

