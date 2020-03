Ju sugjerojme



Liga e Kombeve ka rezervuar përballje të forta në Grupin A. Gjermania do përballet me Spanjë, Zvicrën dhe Ukrahinën, ndërsa Italia do ndeshet me Holandën, Poloninë dhe Bosnjen.

Anglia do të ndeshet me Belgjikën, Danimarkën dhe Iralndën, ndërsa Portugalia me Francën, Suedinë dhe Kroacinë.









Etiketa: Gjermani-Spanje