“Përbuzni panikun”/ Petrit Vasili: Beteja do fitohet, e thotë shkenca (Video)

Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili nëpërmjet një video publikuar në rrjete sociale, shprehet se duhet të përbuzim fatalitetin dhe se përpballja me koronavirusin do të fitohet pa asnjë diskutim. Më tej, nënkryetari i LSI-shprehet se lajme të mira kemi nga vendi fqinj, Italia. Kemi rënie të numrit të viktimave dhe numrit të të prekurve nga Covid-19.





Vasili jep shembujt e vendeve të prekura që disa prej tyre po shkojnë drejt stabilizimit. Më tej, Vasili deklaron se drejtuesit e qeverive duke u shprehur se edhe ata që drejtojnë qeverinë shqiptare, nuk duhet të deklarojnë se do të preken 70-80% e njerëzve, pasi shtojnë stresin tek qytetarët. Vasili argumenton dhe me shifra në raport me vendet e tjera.









Nënkryetari i LSI-së bë thirrje qytetarëve të ruajnë higjenën.

“Puna e personelit mjekësore, bashkëveprimi i qytetarëve, dhe arritjet e shkencës për këto cështje po japin frytet e tyre.

Këto janë mësime të mëdha që vijnë qoftë nga Kina, Korea, Italia që u përball si asnjë tjetër dhe filloi të ketë fitore të para, që mund të konsiderohet në një kohë tepër të shkurtër, arriti të ketë rezultate të qendrueshme.

Të gjithë në duke mësuar nga këto arritje, pasi kemi favorin të lexojmë nga ato që kanë bërë të tjerët.

Refuzojini mesazhet që ka makabritete vdekjesh. Flitet nga të gjithë për infektime në masën 70-80%, edhe nga ata që drejtojnë qeverinë shqiptare, e të tjera shifra të frikshme, që krijojnë stres të tmerrshëm qytetarëve. Ku e verifikuat që do preken kaq % e popullsisë?“-shprehet Vasili.

Etiketa: Petrit Vasili