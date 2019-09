Përcaktohen finalistët për “FIFA The Best”

Ju sugjerojme

Tre finalistët për çmim “FIFA The Best” mbeten të njëjtë, Lionel Messi, C.Ronaldo dhe Virgil Van Dijk. Pak ditë më parë u zhvillua ceremonia e hedhjes së shortit për grupet në Champions League, ku Virgil Van Dijk u shpall mbrojtësi dhe njëkohësisht lojtari më i mirë i sezonit nga Uefa.



E njëjta tablo pritet të ndodh edhe më 23 shtator kur FIFA do të shpall lojtarin më të mirë të vitit. Me shumë gjasa Van Dijk do të triumfojë, duke thyer hegjemoninë Messi-Ronaldo.



Më e bukur dhe e gjitha britanike është gara se kush do të jetë trajneri më i mirë i vitit. Tre finalistët për çmimin “FIFA The Best” janë shpallur Jurgen Klopp, Pep Guardiola dhe Pochettino. Mes dy finalistëve të Champions League, Pep futet si fitues i Premier League.



Nuk ndryshon shumë as tabloja për portierin më të mirë ku sërish në finale janë Alisson i Liverpool, Ter Stegen i Barcelonës dhe Ederson i Man.City.



Etiketa: fifa the best