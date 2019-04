Përcaktohet “Nata e Mbretërve”, Totti kundër Luis Figos

View this post on Instagram

🇮🇹 Grazie @francescototti , non ho paura di sfidare te e i tuoi amici! Aspettiamo il pubblico di Roma il 2 Giugno al Foro Italico per una notte di calcio ⚽ e beneficenza 👏🏼 #lanottedeire 👑 #ifda 🇬🇧 Thanks @francescototti , I’m ready for the challenge during La Notte dei Re 👑 ! Can’t wait to see you and all the fans on the 2nd June at Foro Italico – Rome – to enjoy this magic night of sports and charity! ⚽ #lanottedeire 👑 #ifda