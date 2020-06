Perez konfirmon gjithçka, Real Madrid nuk do të luajë në Santiago Bernabeu!

Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook

Raportohej prej shumë kohësh që Real Madrid nuk do të luante në stadiumin e vet kur La Liga të rikthehej.

Presidenti i Real Madrid, Florentino Perez, konfirmoi gjithçka me anë të një letre të publikuar në faqen zyrtare të “Los Blancos”, duke thënë se të gjitha ndeshjet si vendas, do të luhen në kompleksin stërvitor “Alfredo Di Stefano”, për shkak se Bernabeu po rinovohet.

“Të gjitha ndeshjet që do të luajmë në shtëpi, do të luhen në kompleksin stërvitor “Alfredo Di Stefano”.

Kjo gjë siguron ecjen me ritme të shpejta të rinovimit të “Santiago Bernabeut”, të cilin shpresojmë ta shohim gati për sezonin e ardhshëm”, shkroi numri një i Real Madrid.

Kampionati spanjoll do të rikthehet të shkelmojë topin me datë 11 qershor.

BREAKING Real Madrid won't return to the Santiago Bernabeu when La Liga resumes https://t.co/L2I7CgUyWw pic.twitter.com/LIWBVTRc8a

— Mirror Football (@MirrorFootball) June 1, 2020