Përfundon derbi i kryeqytetit, triumfon Partizani (FOTO+VIDEO)

Ju sugjerojme

Ka përfunduar derbi historik mes Tiranës dhe Partizanit, në shifrat 1-2. Një orë para se të fillonte sfida e javës, në stadiumin Selman Stermasi ka ndodhur një incident në lidhje me foninë e stadiumit, e kështu kaq ka mjaftuar që të niste gjithçka. Kjo sfidë i premtoi të gjitha. Në fillim sherr masiv, përleshje mes tifozëve, gurë, kapsolla, sende të forta e flakadanë. Disa tifozë të emocionuar kanë shkulur stolat e stadiumit. Ka pasur lëndime mes tifozëve edhe pse policia ndërhyri. Kanë qenë të paktë efektivët në stadium në raport me tifozët e zemëruar.

Mirëpo, pavarësisht kësaj, sërish sfida ka filluar. Minutat e para folën për Tiranën, e cila pasi disa raste për gol, por pa arritur të finalizojë. “Nëse nuk shënon do pësosh”! Ky është rregulli i pashkruar i futbollit.

Ishte Partizani që në minutën 27’ shënoi me Corderon dhe dy minuta më vonë, në të 29’ dyfishoi rezultatin me Solomon. Pjesa e parë u mbyll 0-2 në favor të “të kuqve”. Edhe pjesa e dytë filloi me grindë dhe vrull. Tifozët filluan të hidhnin sende në fushë. Sfida u ndërpre për pak minuta deri në qetësim e situatës. Në minutën 79’ Hasani ngushtoi rezultatin në 1-2, por pa arritur të marrë një barazim të vyer nga kjo sfidë. Plot pesë vite pa fitore. Makthi ndjek Tiranën edhe sot.

Etiketa: derbi