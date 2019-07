Ju sugjerojme

Përfundon numërimi i votave edhe në Kukës dhe Durrës, ndërkohë që vijon numërimi edhe në Shkodër. Në Kukës është shpallur fitues Safet Gjici me 84% të votave përballë Abedin Oruçit nga BD me 16%.



Ndërsa Në Durrës ka triumfuar Valbona Sako me 91% ndërsa Valbona Sakollari nga BD ka marrë 9%



