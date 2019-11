Përgjaket ndeshja e Europa League, plagosen dy tifozë miq (Video)

Dy tifozë të Celtic janë plagosur me thikë, para ndeshjes së mbrëmjes së sotme në Europa League mes skuadrës së tyre dhe Lazios.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur dje, ku dy burra, 52 dhe 35 vjeç janë goditur me thikë pas përleshjeve me simpatizantë të klubit bardhekaltër.

Nga të dhënat e para mësohet se asnjëri nga të plagosurit nuk ka marrë plagë që i rrëzikojnë jetën. Ndërkaq, policia italiane ka nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve.

Incidenti vjen si pasojë e tensioneve të ndodhura edhe në takimin e parë mes dy klubeve në Glasgoë. Shkak u bë një flamur i shpalosur nga vendasit, ku shfaqej ish diktatori italian, Benito Mussolini.

Reagimi i bardhekaltërve ishte i shpejtë, me tifozë të Lazio që përshëndeten në mënyrë fashiste, para dhe gjatë ndeshjes, të cilën Celtic e fitoi me shifrat, 2-1.

And it starts @OfficialSSLazio fans in Rome in groups attacking pubs that celtic fans are in a few stabbed in another pub a family actually shocking this is when @policescotland should be in contact with they Forgein police our fans need to be safe pic.twitter.com/5batlDZM0V

— Kelly McGeachy (@kellybaby3) November 6, 2019