Përgjimet e BILD/Fino: Do jepja dorëheqjen nëse do isha kryeministër

Ish-kryeministri Bashkim Fino, aktualisht deputeti i Partisë Socialiste, duke komentuar përgjimet e BILD, thotë se do të jepte dorëheqjen nga posti i kreut të qeverisë nëse do të ishte i ndërgjegjshëm për ato që kanë ndodhur. Në studion e “A-Show” të gazetarit Adi Krasta, Fino tha se prokuroria duhet të vërtetojë akuzat.

Adi Krasta: A do kishit dhënë ju dorëheqjen nëse do ndodhte diçka e tillë kur ishe kryeministër?

Bashkim Fino: Nëse do të kishte ndodhur dhe unë do të isha i ndërgjegjshëm që e kisha bërë sigurisht që do të jepja dorëheqjen. Të vërtetohen dhe duhet t’i shohim. Në Shqipëri nuk është një fenomen i një force politike. Të gjithë mundohen të jenë dhe të marrin votat. Po nga i ka marrë Bild. Ne e kemi marrë vlerësimin e popullit. Sot jemi para një fushatë tjetër, jemi përballë publikut dhe demokracia bëhet duke vlerësuar njerëzit. Verdikti i çdo force politike është tek populli.

