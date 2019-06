Përgjimet e BILD/ Noka: E ndoqa Robert Agon, kishte dy qese me para

Ju sugjerojme

Ish-deputeti i PD, Flamur Noka përmendej në përgjimet e publikuara nga gazeta gjermane BILD, në bisedat telefonike të kryeministrit Edi Rama, deputeti socialist Xhemal Qefalia si dhe drejtori i policisë së Dibrës, Robert Ago, gjatë fushatës së zgjedhjeve të pjesshme vendore në Dibër.

I ftuar te “Të paekspozuarit” në News 24, Noka rrëfeu se e kishte ndjekur Agon pas informacioneve se do shpërndaheshin para te votuesit, deri te shtabi elektoral i PS në Dibër, kur sipas tij ka zbritur nga makina me dy qese me para, që siç thotë Flamur Noka, ishin me para.

“Isha në dijeni që do shpërndahej një shumë e madhe parash. Mbuloja zonën e Maqellarës, që është 40% e Bashkisë së Dibrës. Më kishin informuar se Arben Keshi dhe Robert Ago ishin njerëzit e qeverisë që do shpërndanin paratë. Kisha informacione. Këta ishin edhe dy bosët që zotëronin parcelat e hashashit atje. Shefi i policisë, Robert Ago dhe drejtori në Ministrinë e Brendshme, Arben Keshi kishin parcelat. I kam denoncuar live nga takimet elektorale dhe asnjë reagim nga instancat qeveritare. Në këto kushte u detyruam t’i dalim zot vetë qytetarëve për votën e lirë. Robert Ago zbriti nga fuoristrada me dy qese dhe është futur në shtabin e PS-së. E ndoqa deri aty, por u fut në shtab dhe nuk e kapja dot më”, u shpreh Noka.

Etiketa: Flamur Noka