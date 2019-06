Përgjimet/Henze: Rama, me siguri s’do jetë më në gjendje të flasë

Ju sugjerojme

Martin Henze, këshilltari ekonomik i CDU-së, partisë së kancelares Angela Merkel, ka reaguar lidhur me 16 audio-përgjimet e fundit të publikuara nga gjermania “Bild”. “Rama duhet t’i kërkojë falje publike popullit shqiptar dhe bashkësisë ndërkombëtare si dhe të japë dorëheqjen”, shprehet ai.

Martin Henze shkon më tej dhe thotë se të gjitha asetet dhe llogaritë bankare të personave të implikuar të qeverisë dhe familjeve të tyre duhet të ngrihen deri në fund të hetimit.

STATUSI I PLOTE I HENZE

BILD publikoi regjistrime të gjata telefonike – të bëra nga hetuesit shqiptarë – të cilët dëshmojnë për herë të parë se ka pasur një plan sistematik të partisë qeverisëse socialiste të Kryeministrit Rama për të manipuluar zgjedhjet në vitin 2017! Qëllimi: Falsifikimi i zgjedhjeve, blerja e votave, shantazhimi i votuesve të opozitës.

Me këtë, Partia Socialiste dhe Kryeministri Rama me siguri e kanë bërë veten masivisht të dënueshëm. Kjo është e papranueshme për Evropën. Me një qeveri të tillë Rama me siguri nuk do të jetë më në gjendje të flasë. Ne kemi dëgjuar tani nga materiali i Bild se si u përgatit një plan në Ministrinë e Brendshme për të fituar zgjedhjet nga socialistët.

Por si atëherë – hap pas hapi – paraja dhe presioni dhe kriminelët përdoren për të siguruar që rezultati të jetë i pakontestueshëm. Dëgjohet gjithashtu, se disa zyrtarë më të lartë kërcënojnë drejtorët e shkollave dhe mësuesit. Këto regjistrime të prokurorisë, gjithashtu dëshmojnë se kreu i qeverisë së Shqipërisë, Edi Rama, kishte dijeni për këtë komplot zgjedhor dhe për këtë arsye ishte pjesë e tij.

Zyrtarët e lartë qeveritarë planifikuan manipulimin e zgjedhjeve dhe e zbatuan atë së bashku me liderët lokalë të partisë socialiste, administratën shtetërore dhe mafian. Telefonatat e përgjuara nga policia anti-mafia tregojnë gjithashtu pjesëmarrjen dhe përfshirjen e politikanëve më me ndikim.

Përveç kryeministrit Rama, ministri i atëhershëm i Brendshëm, Samir Tahiri, aktualisht akuzohet se është anëtar i mafias së drogës. Janë gjithashtu anëtarët e mëposhtëm të Partisë Socialiste të përfshirë: Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri, Kryetari i Komisionit Parlamentar për Çështjet Ligjore, Ulsi Manja, Kreu i Komisionit Parlamentar të Sigurisë, Xhemal Qefalia, Sekretari i Përgjithshëm dhe udhëheqësi i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla dhe deputeti Pjerin Ndreu.

