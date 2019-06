Përgjimet/Kryemadhi: U provua totalisht se zgjedhjet janë ilegjitime

Ju sugjerojme

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi, ka mbledhur kryesinë pas publikimit të përgjimeve të reja nga e përditshmja gjermane, BILD. Ajo ka deklaruar se pas daljes në dritë të materialeve të reja audio ku implikohen zyrtarë të lartë të qeverisë si dhe vetë kryeministri në cenimin e procesit zgjedhor, u provua totalisht se zgjedhjet janë ilegjitime.

Fjala e Kryemadhit:

Situata politike eshte teper e rende.

Shkaku i vetem i nje krize te tille te shumeanshme eshte Rama dhe rilindja. U provua hapur se Rama eshte kryeminister ilegjitim. U provua totalisht se zgjedhjet jane ilegjitime.

U provua 100% vjedhja dhe manipulimi i zgjedhjeve.

Edi Rama personalisht ne krye te masakres zgjedhore.

Doreheqja e menjehershme e Rames e pashmangshme.

Perfshirja e krimineleve u faktua katerciperisht.

Blerja e votave damka e pashlyeshme e rilindjes.

Kercenimet me vendin e punes per votat praktike e piset e rilindjes.

Edi Rama kurre më nuk mund te administroje zgjedhje.

Rama eshte shkaku sepse deshtoi hapja e negociatave per anetaresim ne BE.

Kriminalizimi zgjedhjeve,i qeverisjes dhe korrupsioni i cfrenuar bllokuan integrimin.

Largimi i Rames detyrim per te shpetuar Shqiperine nga kaosi.

Percarja dhe konflikti i eger eshte synimi i vetem i Edi Rames.

Opozita eshte me e vendosur se kurre qe te mos beje asnje hap pas ne luften e saj per rikthimin e votes se lire dhe per te pastruar rrenjesisht vendin nga krimi i organizuar,trafikantet dhe korrupsioni pa fre.

Qendresa e opozites eshte shpetimi i vetem perball qeverise dhe parlamentit te kriminalizuar.

Etiketa: bild