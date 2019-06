Përgjimet/ Kryetari i Shijakut: E verteta e telefonatës me Avdylajn

Ju sugjerojme

Kryetari i Bashkisë së Shijakut, Ardian Kokomani ndërhyri sonte në emisionin “Opinion” për të shpjeguar pozicionin e tij, pasi doli në përgjimet e “Bild”. Ndër 6 audio-përgjimet që publikoi “Bild” ishte telefonata e kapo-bandës Astrit Avdylaj me kryetarin e bashkisë së Shijakut. Avdylajt i thoshte Kokomanit se nesër duhet të vish në takim, dhe Kokomani e konfirmon këtë takim.

Gjatë lidhjes telefonike me “Opinion”, Kokomani pranoi se biseda në telefon është autentike, pra ai ka folur me Avdylajn, por mohoi të ketë shkuar në atë takim.

“Zotëria më ka telefonuar ju e shikoni e dëgjoni, por ai takim nuk është realizuar asnjëhere. Ai është qytetar i thjeshtë i qytetit të Shijakut. Ai më ka thënë mua por unë skam shkuar. Njeriu një telefonatë e bën, dhe më tha se është drejtuesi i qarkut (Dako), ndaj thashë po do vij. Por skam qenë në takim.

Më tej, Kokomani tha se “Jam befasuar sot nga përgjimet. Unë skam komunikuar me këtë për vota”.

Më tej u pyet nëse është kërcënuar për të mos rikandiduar për bashkinë e Shijakut, por Kokomani e mohoi këtë gjë. “S’kam marrë kërcënim”, duke shtuar se “s’jam nga ata njerëz që mendini ju”.

Ndërsa kur u pyet në çfarë rrethanash e ka njohur Astrit Avdylajn, ai tha se “unë jam rrit në Shijak, jam kryetar bashkie dhe njoh 70 për qind të banorëve. Astrit Avdylaj ka qenë në gjakmarrje. Kaq di unë por sdi si i ka patur punët me drejtësinë”.

I pyetur nëse e ka thirrur ndonjehere prokuroria, Ardian Kokomani tha: Jo!

Përgjimi mes Ardian Kokomanit dhe Astrit Avdylit:

Astrit Avdylaj: Alo!

Kryebashkiaku i Shijakut: Hë mo!

Astrit Avdylaj: Si je kryetar?

Kryebashkiaku i Shijakut: Si ke qenë?

Astrit Avdylaj: Mirë faleminderit, ça po bën?

Kryebashkiaku i Shijakut: Jam akoma këtej, sa kemi mbaru dhe po hamë drekë.

Astrit Avdylaj: Të bëftë mirë! A e di pse të mora unë?

Kryebashkiaku i Shijakut: Po?

Astrit Avdylaj: Nesër kemi një takim në orën 10 të mëngjesit…alo?

Kryebashkiaku i Shijakut: Po, po, të dëgjoj, po.

Astrit Avdylaj: Unë, ti, Gjushi, Liri, vllai i Lirit dhe Jupi. Do pim një kafe nesër në Durrës në orën 10:00. Prandaj të mora sot me një fjalë.

Kryebashkiaku i Shijakut: Atëhere, nesër në 10:00 do jemi 5 minuta te Pallati i Kulturës, se ka vdek Niko Bespalla, ish-futbollisti jonë, shijaksi jonë. Është ceremonia te Pallati i Kulturës dhe takohemi atje.

Astrit Avdylaj: Do takohemi në një kafe, do sjell Paparitin, që të jemi nesër që…më kupton?

Kryebashkiaku u Shijakut: Pa merak pa merak.

Astrit Avdylaj: Se erdhën sot ato, po diskutonim, ishte dhe Juli…e kupton ku e kam fjalën? Ngaqë është edhe ai, që të jesh edhe ti normal, po nuk ishe ti, a më kupton?

Kryebashkiaku i Shijakut: E kuptoj!

Astrit Avdylaj: Alo, ça the?

Kryebashkiaku i Shijakut: Titi, pa merak them, atje në Durrës rri pa merak, se do jem dhe në ceremoni kshu që rri pa merak.

Astrit Avdylaj: Mirë, prandaj, që do ashtu që të jesh edhe ti me këto më kupton?

Kryebashkiaku i Shijakut: Po po!

Astrit Avdylaj: Mirë faleminderit!

Kryebashkiaku i Shijakut: Hajt ciao ciao!