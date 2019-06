Përgjimi 11/ Ndreu: Ta deklarojë votën hapur se e di ku fluturon

Ju sugjerojme

Në përgjimet e publikuara sot nga gazeta ‘Bild’, ka rënë në rrjetë Pjerin Ndreu, deputeti i Partisë Socialiste Lezhë, i cili gjatë një telefonate me drejtorin e arsimit Drini Gjeçi në Dibër, e urdhëron ktë të fundit të telefonojë Reshat Elezin (drejtor në Reç), që ti japë “urdhër shkollës të votojnë Partinë Socialiste dhe ta tregojnë votën hapur se përndryshe e dinë ku fluturojnë”,- thotë Ndreu në telefonatë.

Audio-përgjimi 11 Pjerin Ndreu – Drini Gjeçi

Pjerin Ndreu: Mirmëngjes

Drini Gjeçi:Mirmëngjes

Pjerin Ndreu: Pjerin Ndreu jam.

Drini Gjeçi: Mirë Pjerin, si kalove, mirë?

Pjerin Ndreu: Si ke qenë?

Drini Gjeçi: Mirë.

Ndreu: Bëji një telefon këtij Reshat Elezit ish-drejtorit të Reçit. Thuaj Reshatit ti thotë shkollës me deklaru votën hapur që do votoni për PS-në. Jo me mesazhe poshtë e përpjetë se s’janë shumë të qarta. Ndryshe ditën e hënë tregoja se ku fluturon.

Drini Gjeçaj: Reshat Elezaj?

Pjerin Ndreu: Po.

Drini Gjeçaj: Ja të flas tani me të.

Pjerin Ndreu: Tregoji se ku fluturon të hënën.

Drini Gjeçaj: Pa merak se e mbyll unë ktë punë.

Etiketa: Drini Gjeci