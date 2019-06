Përgjimi 8/Shefi i policisë Kamëz: Postblloqe për të ndalur votuesit

Ju sugjerojme

Në audio-përgjimin me nr 8 të publikuar nga Bild është telefonata e të deleguarit të PS-së në Dibër, Arben Keshi (drejtor në ministri) me shefin e komisariarit të Kamzës, Sali Skura. Biseda mes tyre vertitet rreth bllokimit të votuesve me banim në Kamëz që do shkojnë të votojnë në bashkinë e Dibrës. Shefi i policisë zotohet se do vendosë 3 postoblloqe për të bllokuar qytetarët që janë organizuar nga Xhelal Mziu i PD-së për të shkuar në Dibër ditën e zgjedhjeve.

Audio-përgjimi 8/ Arben Keshi në telefonatë me shefin e policisë në Kamëz, Sali Skura

Arben Keshi: Urdho

Sali Skura: Shef Beni si të kam? Saliu jam

Arben Keshi: Kush?

Sali Skura: Sala i Kamzës jam

Arben Keshi: Hë mo çkemi?

Sali Skura: Si të ka vllai?

Arben Keshi: Mirë si ia kalon ti?

Sali Skura: Hë u lodhe?

Arben Keshi: Hajd mo lodh

Sali Skura: Si ka shku?

Arben Keshi: Po mirë duket, na këputët ju të Kamzës

Sali Skura: Po e di

Arben Keshi: Bllokoni autobusat e Kamzës o shok

Sali Skura: Po pra nesër do vëmë postoblloqe policie, nga ora 03:00-03:30 kanë mend me u nis.

Arben Keshi: A keni ndonjë informacion sa njerëz janë nis?

Sali Skura: Nga ora 03:30 do nisen…I kemi marrë do masa…

Arben Keshi: Sa? A janë shumë?

Sali Skura: Po për zotin se di te 400 450 veta.

Arben Keshi: I ka organizue Xhelali ë?

Sali Skura: Po i ka organizu Xhelali të gjithë i ka çu sonte te turizmi në Lurë, më kupton?

Arben Keshi: E kuptova

Sali Skura: Maqellara si duket?

Arben Keshi: Po Maqellara mirë duket se sika nga Kamza atje, sika nga krahu i Xhelalit.

Sali Skura: Problem është Lura

Arben Keshi: Lura, Reçi besoj

Sali Skura: Lura, Reçi, gjithë krahu, gjithë ajo krahina atje. Po besoj që komisionerët i ke të gjithë në thes?

Arben Keshi: Po po

Sali Skura: Po qyteti si duket qyteti?

Arben Keshi: Qyteti mirë është, veç kjo pjesa këtej më Lurë Reç që bie Xhelali meee

Sali Skura: Po po, Melita nuk mund të bëj asgjë ë? me këto kodet me njëri-tjetrin ë?

Arben Keshi: Jo jo vlla nuk bëjnë do gjë atje.

Sali Skura: Se i pamë i ndoqëm sot gjithë ditën mo që në mëngjes, hajd të uroj fitoren.

Arben Keshi: As që bëhet fjalë me 450 vetë. Po sot ka ardh me njerëzit e tij ai në Lurë?

Sali Skura: Po po me njerëzit e vetë me këto minibusat. Kemi vendos postblloqe në 3 vende, dhe dje e bëm.

Arben Keshi: hmm e kuptova, mirë vetëm kjo pjesa e informacionit te këto zona, Lura, ta dimë pak a shumë.

Sali Skura: Po po kemi shenja që mund të shkojnë nga krahu këtej

Arben Keshi: Po po rrugës së parë që i bien andej po.

Sali Skura: Po

Arben Keshi: Mirë shoku mirë rrofsh

Sali Skura: mirë Beni suksese me fitore

Arben Keshi: Kalofsh mire

Etiketa: arben keshi