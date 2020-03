“Periudhë kritike, shtoni testimet”/ Basha: Deklaratat tona nuk janë akuza ndaj qeverisë

Ju sugjerojme



Kreu i PD, Lulzim Basha, në një intervistë për mediat shprehet se kriza nuk përballohet me fjalë dhe telefonata. Më tej, lideri demokrat deklaron se “asnjë nga prononcimet dhe deklarimet tona nuk është as kritike dhe as akuzë ndaj qeverisë, është kërkesë për të vepruar në interes të vetëm që e ka çdo shqiptar, siguria, shëndeti, jeta, mirëqenia e çdo shqiptari.”-tha Basha.





Më tej, ai thekson se duhen rritur testimet, kapacitetet pritëse dhe ndihmat për njerëzit pasi po hyjmë në një perudhë kritike.









Pyetje: Në fakt deklaruat që nuk është koha për politikë, por pothuajse përdite keni bërë akuza dhe kritika ndaj qeverisë Rama. Ndërkohë që kurba e pandmisë momentalisht është nën kontroll, a duhet të themi se qeveria ka marrë masat e duhura?

Lulzim Basha: Së pari, asnjë nga prononcimet dhe deklarimet tona nuk është as kritike dhe as akuzë, është kërkesë për të vepruar në interes të vetëm që e ka çdo shqiptar, siguria, shëndeti, jeta, mirëqenia e çdo shqiptari. Në qoftë se ne na kërkohet të bëjmë detyrën tonë, kjo është mënyra se si opozita mund ta bëjë detyrën e saj. Dhe ne këtë kuadër, kemi mirëpritur edhe ato shprehjet, vlerësimet që kanë arritur si nga qytetarët, si nga grupet e interesit, si nga bizneset, shëndetësia dhe në raste të veçanta, pse jo edhe nga autoritetet. Kjo është detyra jonë, po bëjmë detyrën tonë.

Ajo që s’po bëjmë është të merremi me përgjegjësitë e asaj që ka kaluar dhe prandaj nuk mund të futem në pjesën e dytë të pyetjes. Absolutisht në vlerësimin tonë shumë prej masave janë marrë me vonesë, shumë mund të ishin parandaluar. Ne kemi informacione te bollshme për ta treguar këtë, por tani nuk është koha për t’u marrë me atë që shkoi, tani është koha për t’u marrë me atë që kemi përpara, sepse kriza vazhdon dhe vazhdon të intensifikohet.

Ne po hyjmë në një periudhë kritike të rritjes së kurbës, kurba nuk ka ndalur, as ka filluar të bjerë. Po rritet nga dita në ditë numri i të infektuarve, po rritet nga dita në ditë numri i viktimave, duhet rritur në mënyrë eksponenciale numri i testimeve, duhet rritur në mënyrë eksponenciale numri i kapaciteteve pritëse për të infektuarit e pritshëm dhe duhet me çdo kusht sot të veprohet për t’u ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë.

Edhe kjo konferencë për shtyp këtë qëllim ka që të mos flemë mbi dafina, që mos të vetëkënaqemi, natyrisht nuk ka asnjë përfitim që të biem në depresion apo të dorëzohemi përpara të keqes, përkundrazi duhet të jemi sa më të fortë, sa më të vendosur. Por kriza nuk përballet me fjalë, kriza nuk përballet vetëm me telefonata, përkundrazi mund të jetë një harxhim kohe, dhe sigurisht është një harxhim financash të merresh me propagandë në kohën e krizës. Kriza kërkon një plan të mirëmenduar, kërkon veprime të shpejta dhe të vendosura një: në fushën e shëndetësisë; dy: tek njerëzit në nevojë; tre: për të shpëtuar ekonominë.

Dhe këtu kemi qenë dhe jemi fare të qartë ne atë që kërkojmë. Gjatë dy ditëve të fundit po kaq të qartë kanë qenë edhe faktorë të ndryshëm shoqërorë. Dua të përshëndes qëndrimet e shoqatës tesë prodhuesve, të cilët kanë dalë me kërkesa jashtëzakonisht të qarta. Po kështu edhe shoqata e biznesit të vogël dhe të Dhomës Amerikane të Tregtisë. Shohim se në propozimet e tyre janë të marra një pjesë e mirë e propozimeve që kemi bërë prej datës 11 Mars. I bëj thirrje qeverisë t’i shqyrtojë keto propozime me urgjencë, t’i adoptojë dhe t’i bëjë pjesë të një pakete të rishikuar, sepse paketa aktuale e para, është e pamjaftueshme, e dyta nuk po jep asnjë efekt për arsyen e thjeshtë sepse nuk po zbatohet.

