Juventuesi i papërmbajtshëm. Skuadra e alwgrit ka mundur 2 me 1 Milanin. Një pjesë e parë e mbyllur me rezultatin 0 me 1 për Milanin, por pjesa e dytë ka folur për bardhezinjtë.

Dybala me penallti në minutën e 60-të dhe Kean në minutën e 84 -të, i kanë dhënë fitoren Juventuesit.

