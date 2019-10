Përplasen “kokë më kokë” dy ‘Benz-a’ në Shkodër, 1 i plagosur rëndë

Ju sugjerojme

Një aksident i frikshëm automobilistik ka ndodhur sot pasdite në aksin rrugor Shkodër-Koplik. Dy mjete tip ‘Benz’ janë përplasur “kokë më kokë” me njëra-tjetrën, e për pasojë ka mbetur i plagosur shoferi i njërit prej makinave. Ende nuk dihet shkaku real i këtij aksidenti, por policia ka mbërritur në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të saj.

Shkodër/ Informacion Paraprak

Me datë 04.10.2019, ora 16:40, në aksin rrugor Shkodër-Koplik, në vendin e quajtur tek ish SMT, fshati Dobraç Shkodër, ka ndodhur një aksident rrugor, ku janë përplasur dy mjete, mjeti tip Benz me targë AA646UK me drejtues shtetasin E. K., ka perplasur mjetin tip Benz me targë AA872FJ i cili ka qënë i ndaluar në anë të rrugës.

Si pasojë e perplasjes ka mbetur i dëmtuar një nga drejtuesit e mjeteve shtetasi A. B. 56 vjeç banues në fshatin Boks, Shkodër, i cili ndodhet në Spitalin Rajonal Shkodër, në gjendje të rëndë, dhe pasagjeri R. S. që ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Shtetasi E. K. do shoqërohet në ambjentet e D. V. P. Shkodër për veprime të metejshme.

Po kryhen veprimet me grup hetimor për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Etiketa: aksident