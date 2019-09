Përplaset me kamionin, rëndë për jetën pedagogu i Ekonomikut (FOTO)

Ju sugjerojme

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Korçë. Në aksident është përfshirë pedagogu i Fakultetit Ekonomik në Korçë, Koço Nasto, pasi automjeti tip “Benz” që ai drejtonte u përplas me një mjet të tonazhit të rëndë.

Nasto ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore, pasi ka marrë dëmtime të shumta në trup. Ndërkohë, “Benz-i” i përplasur rrezikoi të shpërthejë në flakë, pasi ishte me impiant gazi, rrjedhja e të cilit mund të shkaktonte, por një mjet zjarrfikës ka mbërritur në vendngjarje për të ndërhyrë në rast nevoje.

Njoftimi i policisë

Korçë

Informacion paraprak.

Më datë 16.09.2019, në aksin rrugor Korçë-Devoll, në afërsi të fshatit Kuç i Zi, janë përplasur një mjet tip kamion me drejtues shtetasin O.H, me një mjet tip “Benz” me drejtues shtetasin K.N, i cili aktualisht ndodhet në Spitalin e Korçës, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po kryen veprimet e mëtejshme dhe po punon zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

