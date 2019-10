Përplasi për vdekje 64-vjeçarin dhe u arratis, arrestohet 17-vjeçari

Ju sugjerojme

Disa orë pas ngjarjes së rëndë, Policia e Lushnjës ka vënë në pranga 17-vjeçarin me iniciale J.G, i cili dyshohet se përplasi për vdekje 64-vjeçarin Fatmir Muça dhe më pas u largua nga vendi i ngjarjes.

Njoftimi i policisë:









Në vijim të informacionit paraprak ku në aksin rrugor “Tre urat-Çermë”, u aksidentua me pasojë vdekjen 64-vjeçari F.M, policia bëri të mundur identifikimin dhe kapjen e drejtuesit të mjetit i cili u largua nga vendngjarja.Sot rreth orës 14:10, në aksin rrugor “Tre urat-Çermë”, shtetasi J.G, 17 vjeç, duke drejtuar automjetin tip “Benz” ka aksidentuar me pasojë vdekjen shtetasin F.M, 64 vjeç, nga Zhamë Sektor, i cili ka qënë duke udhëtuar me biçikletë. Pas aksidentit, shtetasi J.G u largua nga vendngjarja por më pas u bë shoqërimi i tij në Komisariatin e Policisë Lushnje dhe po kryhen veprimet proceduriale.

Etiketa: Lushnjë