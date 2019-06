Përplasja në KZAZ/ Bardhi: Rama përgjegjës për nxitjen e konfliktit

Ju sugjerojme

Numri II i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi ka reaguar për situatën e agravuar në bashkitë e djathta ku protestuesit janë përplasur me policinë në dyert e shkollave, të caktuara si KZAZ.

Sot paradite ka patur tension në Kamëz, Bilisht dhe Burrel, ku policia ka hedhur gaz lotsjellës për shpërndarjen e protestuesve që kërkojnë largimin e materialeve zgjedhore nga shkollat.

Gazment Bardhi thotë se “sulmi ndaj qytetarëve në gjithë Shqipërinë është kriminal dhe i urdhëruar drejtpërdrejt nga Edi Rama”.

Më tej Bardhi shprehet se “Edi Rama do mbajë përgjegjësi për nxitjen e konfliktit social, dhunen ndaj qytetareve dhe per cenimin e stabilitetit demokratik te vendit. Fundi i tij do jete i shpejte dhe i tmerrshem! Votime moniste, zgjedhje me bandat, vjedhje dhe blerje te votave, krim te ri zgjedhor ne 2019, nuk ka per te patur. Te vendosur per te mbrojtur Kushtetuten dhe demokracine! Asnje hap pas!”