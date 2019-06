Përplasja për KZAZ-të, Rama: Revolucion imagjinar i bashkive blu

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama ka reaguar për incidentet e sotme në dyert e KZAZ-ve në disa bashki të vendit. Ai thotë se ky është një revolucion imagjinar i bashkive blu, që ai vetë e kishte parashikuar që do ndodhte.

Rama në Twitter: “Fatkeqësisht asgjë e paparashikuar!Vijon revolucioni imagjinar me punonjësit e bashkive blu. I pyes: A ia vlen të kryeni krime zgjedhore e të përballeni me ligjin për ata që e katandisën PD- LSI në këtë derexhe dhe duan ta bëjnë hallin e tyre me drejtësinë hall të Shqipërisë? Zero!”

Pak më parë foli edhe ministri i Brendshëm, Lleshaj i cili deklaroi se “aktet kriminale do të ndërshkohen me gjithë fuqinë e ligjit. Policia e cila po sulmohet, do të përgjigjet me vendosmëri deri në fund. Punonjës të policisë bashkiake po gabojnë rëndë, të përdorur si mish për top nga ata që duan të shkatërrojnë vendin”.

