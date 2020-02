Përplasje me armë zjarri në Korçë (Detaje)

Ju sugjerojme



Përplasje me armë zjarri në qytetin e Korçës. Sipas te dhenave te para ngjarja ka ndodhur ne lagjen nr. 17 te qytetit dhe ne konflikt jane perfshire dy vellezer qe jane zene me nje shtetas tjeter. Per momentin eshte shoqeruar ne komisariat nje nga palet qe eshte perfshire ne konflikt ndersa te tjeret jane identifikuar, por jane ne kerkim nga policia.

Burime policore bejne te ditur se eshte qelluar ne ajer dhe se nuk ka persona te lenduar. Sipas policise, gjatë një konflikti për motive të dobëta ndërmjet dy vëllezërve V.X e K.X me shtetasin E.B, banues në Korçë, dyshohet se njëri prej vëllezërve ka qëlluar në ajër me armë zjarri pistolete. Dy vëllezërit kanë hedhur në tokë armën e zjarrit dhe janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes.









Njoftimi i policisë

Forca të shumta policie janë vënë në ndjekje të dy autorëve të dyshuar të ngjarjes dhe po punojnë për kapjen e tyre. Shtetasi E.B, është shoqëruar në ambientet e Komisariatit për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.