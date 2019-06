Përplasjet në Shkodër, Lleshaj: Dhunuesit s’do t’i shpëtojnë ligjit

Ju sugjerojme

Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj, ka reaguar pas tensioneve në Shkodër këtë pasdite, ku mbështetës të Partisë Demokratike u përplasën me policinë pranë KZAZ nr.3. Kryebashkiakja e Shkodrës, Voltana Ademi, ka kërkuar lirimin e ambienteve të kësaj bashkie nga materialet zgjedhore të KQZ-së, pas zhdekretimit të datës së zgjedhjeve. Simpatizantë të PD i vunë flakën palestrës së shkollës “Shejnaze Juka” ku ndodhej pikërisht KZAZ nr.3. Ministri i Brendshëm, Lleshaj ka paralajkmëruar se shkelësit nuk do t’i shpëtojnë ligjit.

Postimi i Lleshajt

Përpjekje e turpshme e përfaqësuesve të PD për të djegur një shkollë në Shkodër. Ftoj qytetarët e Shkodrës që të distancohen nga ky turp i pamasë dhe të izolojnë bijtë e dhunës.

Asnjë drejtues bashkie nuk mund të mbajë me dhunë dhe me zjarr mandatin që tashmë po mbaron. Nuk ka asnjë mundësi që dhunuesit t’i shpëtojnë ligjit. Pushteti mund të mbahet vetëm me votën e qytetarëve.

