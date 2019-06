Përsëritet tragjedia, vritet kreu i njësisië administrative Kotë

Ju sugjerojme

Një ngjarje e rëndë që ka tronditur Vlorën ka ndodhur mesditën e sotme në fshatin Kotë të qytetit bregdetar. Mësohet se banorët e zonës janë konfliktuar me punonjësit e rrugës dhe për të qetësuar konfliktin ka ndërhyrë kreu i Njësisë Administrative Kotë të Vlorës. Nga të dhënat e para, mësohet se plagosja ka ndodhur në fshatin Mavrovë. Gjoka, së bashku me vëllanë e tij janë konfliktuar me disa persona, ku njëri prej tyre ka qëlluar me armë. Argjil Gjoka, kreu i Njësisë Administrative Kotë të Vlorës, është qëlluar me plumb në gjoks dhe ka humbur jetën në spital. Gazeta Mapo mëson se personi që qëlloi me armë është identifikuar, por nuk dihet se ku fshihet.

Kjo është hera e dytë që adminitratori në Njësinë Administrative Kotë të Vlorës qëllohet me armë. Në nëntor të 2018-ës, është vrarë ish-kreu i njësisë Administrative Kotë në Selenicë, Fatmir Hodo. Për ngjarjen në atë kohë u arrestua 44-vjeçari Admir Delaj nga fshati Gumenicë Delaj qëlloi Hodon me armë gjahu pas një bisede të tensionuar për çështje pronësie, në hyrje të një lokali ndërsa të dy kishin konsumuar pije alkoolike bashkë disa minuta para se të ndodhte ngjarja.



Etiketa: argjil gjoka