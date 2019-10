Përvjetori i Kacifas/ Shqipëria nuk lejon Karathanos-in në Bularat

Ju sugjerojme

Nuk do të lejohet të hyjë në Shqipëri Babis Karathanos. Në rrjetet sociale kreu i Shoqatave të Pakicave Greke në Shqipëri, Babis Karathanos, ka publikuar një koment shoqëruar edhe me një foto ku tregon se atij i është ndaluar hyrja në Shqipëri. Dokumenti i fotografisë thotë se nuk lejohet të hyjë në Shqipëri sepse dokumentet e udhëtimit nuk janë në rregull.

“Pas disa orësh të shpenzuar në kufirin e Greqisë me Shqipërinë duke u përpjekur për të arritur në Bularat për të marrë pjesë në memorialin e Kostandin Kacifas, ata më dhanë këtë dokument dhe më ndaluan të hyj në Shqipëri.









Sigurisht, me këto dokumente të njëjta udhëtimi që shpesh udhëtoj në Evropë. Por jo në Shqipëri. Kryeministri i këtij vendi që ndalon qytetarët grekë të kalojnë në territorin e saj me justifikime qesharake, uroj të kem një takim me Kryeministrin grek.

Ai gjithashtu dëshiron që vendi i tij të bashkohet me familjen europiane. Ndërkohë në bazë të përditshme, po terrorizon pakicën kombëtare greke të Epirit të Veriut. Por le të dijë se grekët nuk luftojnë grekët dhe terrorizmi i tij nuk do të kalojë”, ka thënë Karathanos.

Kujtojmë se një vit më parë, RENEA ekzekutoi me armë gjatë shkëmbimit të zjarrit ekstremistin grek Konstantinos Kacifa. Ai hapi zjarr ndaj efektivëve të policisë në breshëri për më shumë se 30 minuta. 35-vjeçari ishte pjesë e batalionit të Forcave Speciale të Forcës Tokësore, ndërsa pas lokalizimit nga policia në Bularat, nuk iu bind urdhrit për të hedhur armën për t’u dorëzuar, duke refuzuar, madje duke qëlluar me armë në drejtim të bluve. Në këtë moment RENEA e ka ekzekutuar duke e qëlluar në kokë dhe në gjoks.

LEXO EDHE:

Etiketa: Babis Karathanos