Peshkatarët kapin krijesën misterioze (VIDEO)

Ju sugjerojme

Deti nuk ndal kurrë të mahnisë, me misteret e tij. Nga thellësia e tij dalin herë pas here krijesa që nuk mendonim se ekzistonin. Po bën xhiron e rrjeteve sociale një video e postuar që shfaq një krijesë të çuditshme të peshkuar në Coney Island, në New York.

Krijesa ka pamjen e një oktapodi, por ka një kokë të përafërt me atë të një peshku. Në video krijesa duket që lëviz në varkën e peshkatarit të habitur nga ajo që i solli fati të kapte.











Video ka shumë komente, ku nuk janë pak ato që i luten peshkatarit ta rikthejë krijesën në ujërat që e kanë mbrojtur deri më tani.

Etiketa: Krijesa misterioze