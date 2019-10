Pëson ndryshim drastik, ja si duket Adele pas divorcit (Foto)

Ju sugjerojme

Këngëtarja e njohur Adele ka pësuar ndryshim drastik në fizik. Në fotot e fundit, të realizuara përgjatë festës së ditëlindjes së reperit Drake, ajo duket krejtësisht si një tjetër njeri; më elegante se kurrë më parë.

E veshur me një fustan të zi dhe elegant, që i ekspozon supet, Adele shihet se ka humbur shumë kilogramë. “Dikur qaja, por tani djersis”-ka shkruar këngëtarja krahas fotove të postuara në “Instagram”, duke treguar për të disatën herë aftësinë e të bërit humor.









Me ç’kuptohet, Adele e ka lënë pas krahëve divorcin me Simon Konecki, si dhe i është përkushtuar plotësisht kujdesit ndaj vetes. Risjellim në vëmendje se këngëtarja britanike po përflitet për një lidhje dashurie me reperin Skepta.

