Peter Handke, çmimi Nobel në Letërsi që fyen viktimat e luftës

Si e përshkruajne kolegët e tij shkrimtarë laureatin austriak Peter Handke, nga “përbindësh ideologjik” deri tek “gomar” dhe pse duhet gjykuar artisti kur futet në fushën e politikës

“Sikur të isha një murg ortodoks serb do të luftoja për Kosovën”, shkruante Peter Handke në vitin 1999 kur Serbia nën udhëheqjen e Slobodan Millosheviçit po kryente një genocid në popullsinë shqiptare të Kosovës. Ai është një shkrimtari austriak që jeton në Francë dhe Serbia për të ishte një vend idilik i fëmijërisë pasi mamaja e tij e pakicës që i përkiste pakicës sllovene kishte lindur në një fshat serb. Por ai e tejkaloi rolin e shkrimtarit duke u vënë në krah të kriminelëve dhe duke mohuar masakrat serbe në Bosnje e në gjitha rajonin.

Sot Peter Handke mori çmimin Nobel në Letërsi, çmimi më i lartë që i jepet një shkrimtari. Ky vendim i Akademisë Suedeze ka sjellë reagimet e para dhe ka shkaktuar zemërim në gjithë rajonin e Ballkanit.

Për ne shqiptarët ishte një zhgënjim i dyfishtë. Pasi as këtë vit shkrimtari shqiptar favorit për këtë çmim, Ismail Kadare, nuk u laureua e në vend të kësaj na u “fisnikërua” një emër kaq kontravers i cili është kritikuar ashpër prej kolegëve të tij në të gjithë botën për qëndrimet e mbajtura.

Handke, adhurues i Millosheviçit

Shkrimtari austriak të cilit iu akordua çmimi Nobel në letërsi për vitin 2019 njihet botërisht si një simpatizant i Slobodan Millosheviçit, i dënuar për krime lufte, një emër që ka sjellë kaq shumë vdekje dhe hidhërim në rajonin e Ballkanit dhe për shqiptarët e Kosovës. Ai madje shkoi e takoi atë në burg e më pas e glorifikoi në një fjalim në varrim.

Pas bombardimeve të NATO-s në Serbi arriti deri atje sa të krahasonte serbët me hebrenjtë gjatë holokaustit.

Hanke, një shkrimtar që Akademia Suedeze e vlerësoi për “zgjuarsi gjuhësore në eksplorimin e përvojave njerëzore” për shqiptarët, boshnjakët dhe kroatët, do të jetë vetëm njeriu që vajtoi për diktatorin e fundit të Ballkanit, Millosheviç, i dënuar nga Gjykata e Hagës si kriminel lufte.

Në funeralin e Millosheviçit në vitin 2006, Handke raportohet se mbajti një fjalim prekës në gjuhën serbe, në të cilën ai e përshkroi veten si “afër Jugosllavisë, afër Serbisë, afër Sllobodan Millosheviçit”.

Pikërisht për këtë sjellje të tij publike shkrimtari austriak nuk u vlerësua në Gjermani, ku ishte favorit për çmimin Hajnrih Hajne për letërsi para disa vitesh.

Këshilli i qytetit të Dyzeldorfit kërkoi shkrirjen e jurisë së çmimit vetëm pse përzgjodhi emrin e Handke, pasi e cilësoi të papranueshme për publikun gjerman simpatinë e tij të hapur për kriminelin e luftës. Vetë Handke i parapriu vendimit për anullimin e çmimit duke u tërhequr vetë me anë të një letre dërguar këshillit të qytetit. Edhe në Francë nuk u prit mirë simpatia politike e shkrimtarit, pasi teatri “Comedie-Françiase” vendosi të heqë nga reporteri i saj dramën e Handkes “Voyage to the Sonorous or the Art of Asking”.

Por mesa duket Akadamia Suedeze e çmimeve Nobel nuk është ndikuar nga ky detaj i rëndësishëm i jetës së shkrimtarit austriak edhe pse çmimet Nobel në të shkuarën janë kujdesur që të jenë politikisht korrekt në përzgjedhjen e emrave të fituesve. Në marrjen e këtij vendimi kjo akademi nuk është ndikuar as nga vetë qëndrimet Handke, i cili e ka sulmuar publikisht çmimin Nobel duke e cilësuar atë “një kanonizim i rremë” i letërsisë dhe se duhej të hiqej një herë e mirë.

Handke, një fyes i audiencës

Peter Handke është padyshim një shkrimtar dhe dramaturg kontravers. Ai e filloi karrierën duke fyer audiencën e tij. Në pjesën e tij “Fyerja e audiencës” (1966), shfaqja që i solli famë në moshën 23 vjeçare, ai i drejtohej audiencës me; “hebrenj të ndyrë”, “derra nazistë” dhe shumë epitete të tjera. Tridhjetë vjet më vonë, pasi ai u përfshi në çështjen e pavarësisë serbe, dënoi ndërhyrjen e Natos në ish-Jugosllavi, krahasoi serbët me hebrenjtë nën Rajhun e Tretë, dyshoi në vërtetësinë e raporteve e masakrave në Srebrenicë dhe gjetkë, mori nderime të ndryshme nga serbët qeveria serbe dhe dha një fjalim para një turme prej 20 mijë vetave në varrimin e Slobodan Milosevic, vektori i fyerjes u përmbys fuqishëm. Dukej se e gjithë ngrohtësia dhe admirimi që kishte marrë Handke gjatë karrierës së tij ishte zhdukur në ajër.

Alain Finkielkraut e quajti atë një “përbindësh ideologjik”. Salman Rushdie e emëroi atë “Moron Ndërkombëtar i Vitit” për vitin 1999. Susan Sontag tha se kishte shumë njerëz që kurrë nuk do të lexonin më një nga librat e tij.

Duke e paraqitur çështjen në termat më të fortë të mundshëm, romancieri dhe aktivisti për të drejtat e njeriut Jonathan Littell tha në vitin 2008: “Kur një familje është ulur në shtëpinë e saj në Foca dhe papritmas dikush futet me një mitraloz, e lidh vajzën me zinxhir në radiator dhe e dhunon para familjes së saj, kjo nuk është çështje për të qeshur. Në rregull mund të thuash, bota është kështu. Por nuk duhet të shkoni përpara këtyre kriminelëve dhe të filloni të shtrëngoni duart e tyre. Kjo është e turpshme dhe megjithatë është pikërisht ajo që ka bërë Peter Handke … Ai mund të jetë një artist fantastik, por si qenie njerëzore ai është armiku im. Duhet t’i mbash gjërat të ndara. Ju mund të jeni imoral për sa kohë që këtë imoralitet e mbani brenda artit. Por, sapo ta lini artin dhe të filloni të flisni për politikë, zbatohen rregulla të tjera. Nëse e krahasoni Handke me Céline, një fashist që shkroi pamflete antisemitike, do të kuptoni se për çfarë po flas. Céline ishte një poet i mrekullueshëm dhe unë mund të them sot e vlerësoj shumë, sepse ai ka vdekur. Por sikur të kisha jetuar në vitet 1930, do të isha përpjekur ta vrisja. Në rregull, Peter Handke nuk po vret askënd. Por ai është një gomar”.

