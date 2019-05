Petri Bozo: Nuk i pranoj dot homoseksualët!

Ju sugjerojme

Regjisori dhe producenti i njohur Petri Bozo ka shfaqur publikisht homofobi. I ftuar së fundmi në emisionin “Thumb”, ku është pyetur nëse do të pranonte në audicionet e “Miss Shqipëria” konkurrente lezbike, Petri është shprehur se nuk e koncepton dot që një miss të jetë lezbike, aq më tepër pastaj transgjinore.

“Transeksualët? Ishalla nuk arrijmë deri në atë pikë. Kur filloi historia e homoseksualizmit që duhet të martohet gruaja me grua dhe burri me burrin…për mua nuk është normale. Mbaje mend për nja 5 a 6 vite ka për të dalë edhe për përdhunuesit e të miturve (pedofilët). Bota po devijon kaq shumë nga gjërat sa unë nuk e di se ku do përfundojë”– ka thënë Bozo.

Etiketa: miss shqiperia