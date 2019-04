Protesta/ Peza: Nuk është mosbindje civile, është çeta e militantëve

Ju sugjerojme

Sekretari për marrëdhëniet me shoqërinë civile dhe mediat në PS, Alfred Peza ka reaguar për bllokimin e rrugëve sot nga opozita. Ai tha se këto parti që kanë dalë nga parlamenti kanë përdorur militantët për të bllokuar rrugët dhe kjo nuk është as mosbindje dhe as civile.

Duke folur në “Opinion” ai tha se “Kjo nuk është mosbindja civile ndaj qeverisë por është çeta e militantëve kundër qytetarëve që janë duke shkuar në punën e tyre, biznesin e tyre. Kjo opozitë po e bën qesharake aksionin e vet dhe siç dështoi me “revolucionin popullor” do dështojë dhe me këtë aksion që nuk është as mosbindje as civile”.

Sakaq gazetarët e pranishëm në studion e Opinion, Armand Shkullaku dhe Robert Rakipllari thanë se bllokimi i rrugëve është një formë e mosbindjes civile. Sipas tyre, opozita ka deklaruar se në ditët në vijim do ketë edhe aksione të tjera si protesta e 11 Majit. Gjithsesi si Shkullaku ashtu dhe Rakipllari ndanë mendimin se opozita duhet të gjejë metoda për të bllokuar funksionarët e shtetit dhe jo përdoruesit e rrugës që mbeten në trafik.

Etiketa: bllokim rruge