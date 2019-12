Pezullimi i licencës së “Fly Ernest”, AAC: Ç’do ndodhë me biletat që kanë blerë shqiptarët

Ju sugjerojme

Autoriteti i Aviacionit Civil shqiptar ka reaguar pasi kompanisë ajrore “Fly Ernest” iu pezullua licenca.

AAC u bëri apel qytetarëve të konfirmojnë statusin e fluturimit të tyre me kompaninë. Ndërsa shton se kanë kontaktuar me ENAC dhe se pasagjerët e prekur nga pezullimi i aktivitetit të kompanisë ajrore do mbrohen.









“ENAC vlerëson se lejimi i licencës deri në 13 Janar nuk rrezikon sigurinë në operim të kompanisë,”- njoftoi AAC.

Enti Nacional i Italisë për Aviacionin Civil vendosi sot pezullimin e licencës për ‘Fly Ernest’, kompani e cila operon edhe në Shqipëri.

Pezullimi ka ardhur si pasojë e mosrespektimit të normativave evropiane nga kompania e fluturimeve.

LEXO EDHE: