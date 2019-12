Pezullimi nga BSH, Malaj: Përballje ligjore me abuzuesit e pushtetit

Ju sugjerojme

Arben Malaj ka reaguar pas vendimit të Këshillit të Ministrave, për pezullim nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë.

Në një postim në rrjetin social “Facebook”, Malaj ka deklaruar se tashmë do ta ketë më të lehtë për t’u përballur publikisht dhe ligjërisht me shpifësit dhe abuzuesit me pushtetin, duke iu referuar kështu kryeministrit Edi Rama.









“Sfidat me të paaftët dhe shpifësit i kam fituar përherë moralisht dhe ligjërisht. Asnjë karrige ministrore apo partiake nuk më ka penguar në angazhimet e mia profesionale, shkencore dhe politike”-ka shkruar ndër të tjera Malaj.

Ish-ministri i PS-së është akuzuar nga qeveria se ka dalë jashtë kornizës së anëtarit të Këshillit Mbykëqyrës të BSH-së, për shkak të deklaratave publike kundër qeverisë Rama.

LEXO EDHE:

Etiketa: Arben Malaj