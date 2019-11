Pjesa e parë i dhuron të gjitha, Tirana-Vllaznia nuk ka fitues

Ju sugjerojme

Nuk ka fitues në pjesën e parë të klasikes së futbollit, Tirana-Vllaznia.

Sfida e vlefshme për javën e 12-të të Kategorisë Superiore nuk prodhoi gola, me 45 minutat e parë që u mbyllën me rezultatin e bardhë, 0-0. Në një “Selman Stërmasi” të boshatisur, rastet e pastra për gol ishin me pikatore.









Gjithsesi, për tu përmendur është fakti që shkodranët tronditen traversën me anë të Hygor, teksa Sherri bëri “heroin” me një devijim të saktë të goditjes së Bathës nga goditja e dënimit.

