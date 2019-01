Plagosen tre persona, aksident i trefishtë në aksin Gramsh-Cërrik…

Në aksin rrugor Gramsh-Cërrik ka ndodhur një aksident i trefishtë, ku një fouristradë tip Mitsubishi me targë AA883GJ është përplasur me një zetor, e më pas me një motorçikletë, dhe si pasojë kanë mbetur të plagosur tre persona.

Bëhet me dije se dy nga të plagosurit janë në gjendje të rëndë për jetën dhe janë transportuar menjëherë drejt spitalit të Traumës në Tiranë.

Mësohet se 43-vjeçarja pasagjerja e Foristradës, Luiza Xhangoli dhe nëna drejtuesit të automjetit së bashku me drejtuesin e motorit, Ylli Karaj 43 vjeç janë në gjendje kritike për jetën.

E lënduar ka mbetur edhe një 10 vjeçare me iniciale A.M e cila ndodhet në spitalin e Gramshit. Në vendngjarje ka mberritur policia ku po heton shkaqet e aksidentit. Nga aksidenti është bllokuar edhe aksi rrugor Gramsh –Cërrik ku rradha e automjeteve arrin në 2 km./BW/