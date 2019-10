Plagosi dje me thikë 19-vjeçarin në Durrës, arrestohet

Ju sugjerojme

Është arrestuar sot një 20-vjeçar, pasi akuzohet se plagosi me thikë moshatarin e tij dje në lagjen nr 17 në Durrës. Pas një konflikti të çastit për motive të dobëta, J.M., banues në Kavajë qëlloi me thikë 19-vjeçarin Klevi Qose.

J.M., në bashkëpunim me A.T., 34 vjeç, banues në Durrës, gjithashtu qëlluan me sende të forta D.M., 16 vjeç, po banues në Durrës.









Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprat penale “Vrasja me dashje” e mbetur në tentativë, e kryer në bashkëpunim dhe “Plagosja e lehtë me dashje”.

Njoftimi i policisë

Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Durrës, pas një pune hetimore dhe profesionale, bënë të mundur identifikimin e autorit të plagosjes së 19-vjeçarit.

Si rezultat i reagimit në kohë dhe bashkëpunimit me qytetarët, Specialistët për Hetimin e Krimeve lokalizuan, kapën dhe arrestuan në flagrancë shtetasin:

J. M., 20 vjeç, banues në Kavajë.

Si dhe u procedua në gjendje të lirë shtetasi A. T., 34 vjeç, banues në Durrës.

Këta shtetas gjatë një konflikti për motive të dobëta, në lagjen nr. 17 Durrës, kanë goditur me mjet prerës (thikë) shtetasin K. Q., si dhe kanë goditur me sende të forta shtetasin D. M., 16 vjeç, banues në Durrës.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprat penale “Vrasja me dashje” e mbetur në tentativë, e kryer në bashkëpunim dhe “Plagosja e lehtë me dashje”.

