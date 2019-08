Plane për të kaluar fundjavën në plazh? Moti sërish me surpriza

Ju sugjerojme

Nëse keni bërë plane për të kaluar fundjavën në plazh, ndoshta më mirë do të ishte të kishit një plan B. Surprizat e motit të kësaj vere nuk kanë fund. Sinoptikanët parashikojnë që, ashtu sikurse edhe fundjava e kaluar, edhe dy ditët e ardhshme, e shtuna dhe e diela do të sjellin mot me vranësira, ndërsa nuk do të mungojnë as rrebeshet e shiut dhe era e fortë në zona të caktuara. Një javë më parë, jo pak pushues rrezikuan jetën nga moti i keq me dallgë të forta.

Sipas IGJEUM, e shtuna dhe e diela do të shoqërohen me reshje të dobëta shiu, ku në veri dhe në qendër të vendit mund të shfaqen reshje në formën e shtrëngatës. Zonat bregdetare pritet të goditen edhe këtë fundjavë nga era e fortë, kryesisht në pjesën e dytë të ditës.

Parashikimi i motit sipas Instituti të Gjeoshkencës

Sot pasdite (e premte, dt.02) dhe nesër (e shtunë, dt.03), në përgjithësi, priten reshje të dobëta (siç tregohet në tabelë, respektivisht për secilin qark).

Në zona të kufizuara të qarqeve mund të shfaqen reshje në formën e shtrëngatës, por më të mundshme në qarqet e veriut dhe në qendër, sidomos në zonat malore (dhe ato pranë tyre).

TEMPERATURAT

Nesër (e shtunë, dt.03) temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

në bregdet: 22 / 31 °C

në vendet e ulëta: 24 / 34 °C

në vendet malore: 17 / 32 °C.

ERA

Sot pasdite (e premte, dt.02) dhe nesër (e shtunë, dt.03) era do të vazhdojë të fryjë e lehtë, por deri mesatare gjatë pasditeve (për momente të shkurtra deri e fortë), sidomos në bregdet.

Etiketa: fundjave ne plazh