Plani me 5 pika i opozitës, Rama: Me çfarë dekreti hyjnor…?

Kryeministri Edi Rama ka komentuar për herë të parë planin me 5 pika të Opozitës së Bashkuar për bërjen e Reformës Zgjedhore. Ndonëse u shpreh me nota spektike sa i takon platformës që tashmë ndodhet në tryezën e tij, kreu i qeverisë ftoi opozitën të hartojë bashkë me të Kodin e ri elektoral.

“Kush je ti? Me çfarë dekreti hyjnor e ke marrë ti planin dhe më thua mua zbatoje? Megjithatë ata janë të mirëpritur në çdo moment. Unë ju kam të gjithëve njësoj, juve këtu (opozitës në sallë) dhe ata atje. Madje për ata kam pak më shumë dhimbje se janë në një hall më të madh, ju s’jeni në hall të madh, ju keni hallin e Europës, ai atje ka hallin e Monarkisë. Por janë halle luksoze, në krahasim me hallin e tyre. Reformën Zgjedhore ne do ta bëjmë bashkë. Ata që janë jashtë nuk e duan. Pse sepse duan komisione politike. Të bëjmë reformën zgjedhore, të presim të plotësohet Gjykata Kushtetuese dhe ajo e Lartë e t’u themi miqve tanë gjermanë, se nuk e dima ça do shkruhet, mund të ketë kushte të tjera… Atyre që iu kemi borxhin më të madh në këtë proces, sepse nuk na kanë dhënë një dhuratë, kredi, por atë që kemi bërë, na e kanë dhënë me mundim të madh. Kështu që këto dy kushte t’ua bëjmë dhe t’u themi se kushtet e tyre janë plotësuar.

Nëse jeni patriotë duhet urgjent bashkërisht të bëjmë reformën si fazë të parë, të ulemi e ti marrim një nga një rekomandimet e OSBE ODIHR, ato janë e zezë mbi të bardhë, nuk kanë nevojë të merremi vesh ne, ato merren e futen ne ligj. Dhe me atë letër i thuhet Gjermanisë mike që është avokate e çeljes së negociatave, ne i kemi plotësuar, mbaroi”- tha Rama.

