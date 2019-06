Plasari: Refuzimi i mandateve veprim i drejtë, mbron demokracinë

Ju sugjerojme

Profesori dhe studiuesi i njohur Aurel Plasari ka analizuar situatën politike në vend, qendrimet e mazhorancës dhe opozitës. Në emisionin “A Show”, Plasari tha se refuzimi i mandateve nga opozita, është një veprim i rëndësishëm demokratik, në mbrojtje të demokracisë. Nuk i ka kursyer kritikat profesor Plasari për kryeministrin Edi Rama, duke thënë se pasi mora votat u bë Sulltan.

“Unë e gjykoj që opozita ka ndërmarrë një veprim të rëndësishëm, që ndërmerret në mbrojtje të demokracisë. Ka refuzuar pjesëmarrjen në një parlament që sipas opozitës ishte degraduar, funksiononte në një vend pa gjykatë kushtetuese dhe me shumë handikape të tjera, me një parlament arrogant, kryeministër arrogant, që thotë vazhdimisht kam vota. Harron që opozita ka një elektorat. Opozita është gjysma, edhe nëse është me vogël ajo gjysma tjetër duhet të kesh më shumë kujdes.

Kemi të bëjmë me një njeri (Rama) që nuk i ka kuptuar ndonjëherë këto parime demokratike. Mbasi mori votën si “shërbëtor” doli arroganti, sullani. Në këto rrethana opozita ka bërë një veprim në mbrojtje të demokracisë dhe në rrethana demokratike.

Kurrë kryeministri dhe as të huajt nuk kanë thënë që keni bërë një akt demokratik. I jashtëzakonshëm nuk është fare si akt se këto ngjarje i ka parë bota”.

Më tej, Plasari argumenton se “refuzimi për të marrë pjesë në një parlament që e ka quajtur ilegjitim është vendim demokratik për mbrojtjen e parimeve demokratike’. “Arrogantët që qeverisin harrojnë se këta nuk janë ish-deputetë, janë deputetë. Këta i kanë votat, votat nuk ua ka hequr njeri. Ata janë deputetë. Edhe në qoftë se vritet njëri prej tyre vdes si deputet. Edhe të dalë t’i pushkatojë përfaqësuesit e opozitës kjo nuk zhbën ata si përfaqësues të atij elektorati. Ata kanë hequr dorë nga ushtrimi i detyrës në një parlament që e quajnë të inkriminuar”, tha Plasari.

