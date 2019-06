Plasari: Rama mori votat si shërbëtor, u kthye në Sulltan

Ju sugjerojme

Aurel Plasari kritikoi ashpër sonte Kryeministrin Edi Rama dhe veprimet sipas tij arrogante. Ai do mbahet mend si kryeministri që shkoi në demokraci në zgjedhje pa opozitën, tha Plasari. Më pas Adi Krasta e ngacmoi me pyetje, duke i thënë se Rama nuk po punon për pushtet, por për të mbetur në histori. Plasari tha se Rama ka hyrë në histori por varet si do shkruhet ngjarja historike për të.

Jemi ne në krizë komplekse?

Plasari: Jemi në një varg atentatesh të rënda që i janë bërë demokracisë për ta zëendësuar me operacione neofashiste.

Kryemintri ka folur për atë që dëshiron të bëjë dhe ka thënë se e kam betejën për historinë. Këtij burri 55 vjeçar si do i qaset historia?

Plasari: Ai vetë është futur në histori por nuk është bërë ngjarje historike. Nuk është e vështirë në histori futen gangster, kriminel. Ska parim që në histori futen burrat e mirë. Çështja është të futesh si burrë i lavdëruar që të çojnë lule apo të pëshullin varrim si një burri në shqipëri një diktatori. Pra ende nuk mund tat hemi si do futet në histori. Ngjarje historike është bërë ’90 dhe mund të shkruhet liber historie.

Si e analizoni veprimin e opozitës për të djegur mandatet?

Opozita ka ndërmarrë një veprim të rëndësishëm në rrethanë të rëndësishme në mbrojtje të demokracisë. Ti lëmë figurat me djegie, por ka refuzuar mandatet në mbrojtje të demokracisë. Ka refuzuar pjesëmarrjen në një parlament që sipas opozitës ishte degraduar, funksiononte në një vend pa gjykatë kushtetuese dhe me shumë handikape të tjera, me një parlament arrogant, kryeministër arrogant, që thotë vazhdimisht kam vota. Harron që opozita ka një elektorat. Opozita është gjysma, edhe nëse është me vogël ajo gjysma tjetër duhet të kesh më shumë kujdes.

Kemi të bëjmë me një njeri (Rama) që nuk i ka kuptuar ndonjëherë këto parime demokratike. Mbasi mori votën si “shërbëtor” doli arroganti, sullani. Në këto rrethana opozita ka bërë një veprim në mbrojtje të demokracisë dhe në rrethana demokratike.