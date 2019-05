Platforma e opozitës, Braçe: Lylzim harroje pushtetin në tavolinë

Ju sugjerojme

Zv. Kryeministri Erion Braçe ishte i pari zyrtar i qeverisë që reagoi pas prezantimit të platformës së opozitës për zgjedhjet e ardhshme.

Braçe në një postim në rrjetet sociale, shkruan se Partia Demokratike dhe opozita janë qesharak deri në dhimbje. Braçe thekson se nuk është parë asnjë herë që një parti të kërkojë pushtet në tavolinë.

Postimi i Braçes:

#PUSHTETNETAVOLINE Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Qesharake deri ne dhimbje; JA QEVERIA TRANZITORE! Me ndjeni por, KU ESHTE VOTUAR KJO QEVERIA? KERKUND! KUSH DO E VOTOJE KETE QEVERINE? ASKUSH! Lylzim, harroje pushtetin ne tavoline! E sheh ne c’gjendje je? Te ben dem per shendetin!

Etiketa: brace per platformen e opozites