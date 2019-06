“Pleshti” është sportisti më i paguar në botë, ja sa fiton Messi

Ju sugjerojme

Sipas ‘Forbes’, Messi ishte sportisti më i paguar i vitit 2018. Ylli i Barcelonës dhe Argjentinës “hodhi nga froni” boksierin Floyd Mayweather, duke arritur një pasuri prej 127 milionë dollarësh.



Gjithashtu Messi është para rivalit të tij Cristiano Ronaldo. Ylli portugez, mbante vendin e dytë me fitime prej 109 milionë dollarësh.



Sulmuesi i Brazilit dhe Paris Saint-Germain, Neymar përfundoi në vendin e tretë me pasuri 105 milionë dollarë.



Ndërsa vendin e katërt e zuri ylli i boksit Saul “Canelo” Alvarez me 94 milionë dollarë.



